Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta uçurumdan düşüp kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta uçurumdan düşüp kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi.
Besici İbrahim Ejderha'nın, merkez Onikişubat ilçesinin Karadere Mahallesi'nde hayvanlarını otlattığı sırada bir keçisi uçurumdan düşerek, kayalıklarda mahsur kaldı.
Ejderha'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu keçi mahsur kaldığı kayalık araziden kurtarıldı.
Ejderha, kurtarma çalışmasına katılan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı