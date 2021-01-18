Kağıthane'de kayıp düşen kişiye otomobil çarptı ; Feci kaza kamerada

KAĞITHANE'de buzlanan yolda düşen bir kişiye kayan otomobil çarptı.

Kaza sabah saatlerinde Kağıthane'de meydana geldi. Buzlu yolda yürümeye çalışan kişi ayağı kayınca düştü. Bu sırada aynı yolda ilerleyen otomobil kayarak düşen kişiye çarptı. Yol kenarına da çarpan otomobil yokuş aşağıya kaymaya devam etti. Otomobil sürücüsü uzaklaşırken yaralının yardımına çevredekiler yetişti. Yaralı kişi hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı