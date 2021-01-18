Kağıthane'de kayıp düşen kişiye otomobil çarptı ; Feci kaza kamerada
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Kağıthane'de kayıp düşen kişiye otomobil çarptı ; Feci kaza kamerada

18.01.2021 12:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:57
Kağıthane'de kayıp düşen kişiye otomobil çarptı ; Feci kaza kamerada

KAĞITHANE'de buzlanan yolda düşen bir kişiye kayan otomobil çarptı.

 KAĞITHANE'de buzlanan yolda düşen bir kişiye kayan otomobil çarptı. 

Kaza sabah saatlerinde Kağıthane'de meydana geldi. Buzlu yolda yürümeye çalışan kişi ayağı kayınca düştü. Bu sırada aynı yolda ilerleyen otomobil kayarak düşen kişiye çarptı. Yol kenarına da çarpan otomobil yokuş aşağıya kaymaya devam etti. Otomobil sürücüsü uzaklaşırken yaralının yardımına çevredekiler yetişti. Yaralı kişi hastaneye götürüldü.


Kağıthane'de kayıp düşen kişiye otomobil çarptı ; Feci kaza kamerada
Kağıthane'de kayıp düşen kişiye otomobil çarptı ; Feci kaza kamerada
Kağıthane'de kayıp düşen kişiye otomobil çarptı ; Feci kaza kamerada
Kağıthane'de kayıp düşen kişiye otomobil çarptı ; Feci kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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