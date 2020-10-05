Son dakika haberi... İzocam'dan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" vurgusu

Son dakika habere göre İzocam'dan, özellikle insanların toplu halde bulundukları binalar, ofisler, okullar, yurtlar, kamu binaları, fabrikalar, sanayi yapıları, hastane, AVM ve spor salonu gibi mekanların "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak inşa edilmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

İzocam'dan, özellikle insanların toplu halde bulundukları binalar, ofisler, okullar, yurtlar, kamu binaları, fabrikalar, sanayi yapıları, hastane, AVM ve spor salonu gibi mekanların "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak inşa edilmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

İzocam açıklamasına göre, binaların zeminden çatıya, kat aralarından tesisata kadar taşyünü ve camyünü gibi mineral yün ürünlerle yalıtım yapılması yangın güvenliğini artırıyor.

Yangın nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmasını önlemek özellikle insanların toplu halde bulundukları binalar açısından son derece önemli. Yangın güvenliğini sağlamanın en etkili yollarından biri ise binalarda A1 sınıfı yanmaz özelliğe sahip ürünlerle yalıtım yapılması.

Binalar inşa edilirken zeminden çatıya, duvardan döşemeye ve tesisata kadar uygulanan etkili yalıtım sistemleri ile hem yangın güvenliği sağlanarak can ve mal kaybının önlenmesini sağlıyor hem de enerji tasarrufuna katkıda bulunuluyor.

Türkiye'de yılda yaklaşık 400 fabrikada ya da endüstriyel binada yangın veya patlama yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2019 İstatistikleri Raporu'na göre sadece İstanbul'da 12 bin 40 adet yapısal yangın yaşandı ve İstanbul'daki fabrika yangını 2015-2019 yılları arasında yüzde 14 artış gösterdi.

Yangın bu kadar yaşam alanlarımızın içindeyken, yalıtımsız ya da yanlış yalıtım malzemelerinin kullanıldığı bir binada yangın hepimiz için büyük tehlike arz ediyor. Yangın esnasında alevler bir anda artarken, yalıtımında doğru malzemeler kullanılmış olan bina tutuşmuyor ve zehirli duman oluşumu engelleniyor.

Yangının yol açtığı en hayati konulardan biri olan dumandan zehirlenme vakalarının bu şekilde önüne geçilmiş oluyor. Mineral yün yalıtım malzemesi ile yapılmış olan yalıtım, yangından kaçış ve itfaiyenin olay yerine intikal etme süreçleri için zaman kazandırıyor, yangının verdiği zararı azaltıyor.

Günümüzde ihtiyaçların ve yatırımların büyümesiyle birlikte yüzlerce işyerinin ve binlerce insanın bir arada bulunduğu işyerleri ve alışveriş merkezleri, sanayi yapıları yaygınlaşıyor. Buna bağlı olarak da yalıtımın ve özellikle de yangın ihtimaline karşı son derece güvenli yalıtım çözümlere olan ihtiyaç artıyor. Türkiye'de yatırım yapan, özellikle yabancı sermayeli kuruluşlar, tesislerin çatı ve duvarlarında yangın emniyeti için A tipi malzeme kullanımını şart koşuyor.

"Binaların yüksekliğine ve konumlarına göre yangın yalıtımı da değişkenlik gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, yalıtımın sağladığı en önemli çözümlerden birinin yangın güvenliği olduğunu belirtti.

Savcı, son yıllarda hızla gelişen yapılaşmanın, yeni sanayi projelerinin ve kentsel dönüşümün yangın güvenliği sağlayan yapıların artması açısından bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e uygun şekilde seçilen yanmaz camyünü ve taşyünü ürünlerin vazgeçilmez tercihler olması gerektiğine işaret eden Savcı, "Binaların yüksekliğine ve konumlarına göre yangın yalıtımı da değişkenlik gösteriyor. Yönetmelik, 28,5 metre ve daha yüksek binalarda yangın güvenliği için sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulamalarında A1 sınıfı hiç yanmaz mineral yün kullanımını şart koşuyor. Plastik ürünlerin kullanılması durumunda ise yangın bariyerlerinin uygulanması şartı bulunuyor. Ayrıca yönetmeliğe göre yüksek binalarda kat aralarında yanmaz olarak sınıflandırılan A sınıfı malzemelerin kullanımı zorunlu hale getirildi. Yüksek sıcaklığa dayanıklı olan camyünü ve taşyünü yangın yalıtımında yüksek korunum sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savcı, şunları kaydetti:

"Biz özellikle sanayi ve endüstriyel yapılarda yalıtımın ciddi şekilde ele alınması üzerine mesajlarımızı her platformda aktarıyoruz. Çünkü yangın yalıtımı, yapıların güvenliğini ve dolayısıyla da yatırımın devamlılığını sağlar. Sanayi yapılarında yangın güvenliğini sağlamak demek, yatırımı korumak demektir. Ürünlerimizle sanayi ve endüstriyel yapılara hitap ediyor, bir binanın her tip yapı elemanında kullanılabilecek kaliteli sistemler sunuyoruz.

Tekiz tesisimizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine uygun olarak, İzocam Tekiz markası altında Mineral Yün Yalıtımlı panellerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu paneller yüksek yangın güvenliğine ihtiyaç duyulan yapılarda veya yanıcı, parlayıcı maddelerin depolandığı binalarda tercih ediliyor. Mineral Yün Yalıtımlı paneller, metal dış kabuk ve yalıtım dolgu olarak kullanılan 'A' yanmazlık sınıfındaki mineral yün tabakası sayesinde yangına dayanıklı kompozit bir sistem olarak karşımıza çıkıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk