Son dakika haberi! İzmir'de polisin yaralandığı çatışmaya ilişkin bir zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki çatışmada bir polisin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki çatışmada bir polisin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayda silahı kullandığı öne sürülen O.İ. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Olay
Zübeyde Hanım Mahallesi Erol Baş Spor Tesisi'nde 19 Ağustos'ta maç yapan polislerle karşılaşmayı izleyen ve alkol aldıkları öne sürülen kişiler arasında tartışma çıkmış, olay yerinden ayrılan şüpheliler halı sahaya motosikletle gelerek ateş açmış ve maçı izleyen polislerin karşılık vermesi üzerine kaçmıştı.
Olayda İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şubesi'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen, yanında 5 yaşındaki oğlu bulunan polis memuru M.B. (47) bacağından yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış