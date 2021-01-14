Son dakika haberi | İsrail mahkemesi Filistin'in "ihtiyar delikanlısı"nın gözaltı süresini ikinci kez uzattı
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Son dakika haberi | İsrail mahkemesi Filistin'in "ihtiyar delikanlısı"nın gözaltı süresini ikinci kez uzattı

14.01.2021 22:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:56
Son dakika haberi | İsrail mahkemesi Filistin'in

Edinilen son dakika haberine göre İsrail mahkemesi, elinde sapan, gençlerle omuz omuza İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanının çektiği görüntüler neticesinde dünyaca tanınan Filistinli Hacı Said Arme'nin (Ebu'l Abd) gözaltı süresini uzattı.

İsrail mahkemesi, elinde sapan, gençlerle omuz omuza İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanının çektiği görüntüler neticesinde dünyaca tanınan Filistinli Hacı Said Arme'nin (Ebu'l Abd) gözaltı süresini uzattı.

Ebu'l ABD'ın oğlu Muhammed Arme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Ofer Askeri Mahkemesinin, babasının gözaltı süresini şubat ayının ortasına kadar uzattığını söyledi.

Hazırlanan iddianamede babasının İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilere taş atmakla suçlandığını belirten Arme, babasının moralinin ve sağlığının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Ebu'l Abd, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı Deyr Cerir'in Eş-Şurfe bölgesinde, 1 Ocak'ta düzenlenen gösteride, başında puşisi ve kufiyesi, üstünde cellabiyesi, beyaz sakalı ve elindeki sapanıyla Filistinli gençlerle İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından görüntülenmişti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük takdirini toplayan 51 yaşındaki Ebu'l ABD için sapanı büyük bir maharetle kullandığı, İsrail askerlerinin mermilerinden çevik manevralarla kaçabildiği yönünde yorumlar yapılmıştı.

İsrail askerleri, direniş saflarının "ihtiyar delikanlısı" olarak adlandırılan Ebu'l ABD'ı 8 Ocak gecesi Ramallah'taki Deyr Cerir beldesinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Ofer Askeri Mahkemesi, 11 Ocak'ta da Ebu'l ABD'ın gözaltı süresini uzatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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