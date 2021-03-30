Son dakika haberi | İsrail, Bahreyn'in Tel Aviv'de büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | İsrail, Bahreyn'in Tel Aviv'de büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşıladı

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İsrail, Bahreyn'in Tel Aviv'de büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşıladı

Son dakika haberler: İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin iki ülke arasında sağlanan normalleşmenin ardından Tel Aviv'de büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin iki ülke arasında sağlanan normalleşmenin ardından Tel Aviv'de büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Aşkenazi, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Zeyyani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aşkenazi, Bahreyn Kralı Al Halife'nin Tel Aviv'de büyükelçilik açma ve Halid Yusuf el-Celahime'yi ülkeye diplomatik misyon şefi olarak atama kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'ye ve Kral Al Halife'ye teşekkür eden Aşkenazi, Manama yönetiminin attığı bu adımın iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Bahreyn Dışişleri Bakanlığının İsrail'den Diplomatik Misyon Şefi Büyükelçi Celahime'ye onay vermesi talebinde bulunduğu ve Aşkenazi'nin de bu onayı verdiği aktarıldı.

Bahreyn, Celahime'nin İsrail'e diplomatik misyon şefi olarak atandığını duyurmuştu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığında 2017'den beri Operasyonlar Müdürü olan Celahime, 2009-2013 yıllarında da ülkesinin Washington Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

İsrail yönetimi de ocak ayında Bahreyn'e geçici diplomatik misyon şefi atamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Cem Adrian Şevval Sam Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İsrail, Bahreyn'in Tel Aviv'de büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:31:52. #1.16#
title