Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması

22.10.2020 02:33 | Son Güncelleme: 22.10.2020 02:33
Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması

Son dakika haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında 'silahla tehdit' suçundan aranan bir kişi yakalandı, 11 sürücüye toplam 21 bin 422 TL cezai işlem uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında 'silahla tehdit' suçundan aranan bir kişi yakalandı, 11 sürücüye toplam 21 bin 422 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu ile Ortaköy kavşağında 'huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, durdurulan araçlar arandı, 11 sürücüye 21 bin 422 TL ceza kesildi, 5 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan 95 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, silahla tehdit suçundan arandığı tespit edilen İlker E. (26) yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Sergey Lavrov Mustafa Akıncı Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Sinan Akçıl Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ozan Tufan Şenol Güneş Serdar Aziz Yücel İldiz
Daha Fazla Rus Milli Rusya Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 02:36:39. #1.15#
title