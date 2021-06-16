Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, ilkbahar-yaz operasyonları kapsamında son 2 ayda, 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ilkbahar-yaz operasyonları kapsamında son 2 ayda, 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girecek şekilde 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan ilkbahar-yaz operasyonlarının 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlarda, 01 Ekim tarihine kadar 9 bin 630 operasyon planlandığı ifade edildi. Bugüne kadar 3 bin 801 operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyonlar kapsamında son 2 ayda, 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 1'i yeşil, 9'u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi, 298 sığınak ve mağarada, 159 mayın ve el yapımı patlayıcı, 137 silah, 99 el bombası, 35 telsiz, 355 tüp, 8.2 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İlkbahar-yaz operasyonları 1 Ekim tarihine  kadar devam edecek" denildi.


Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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