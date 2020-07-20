Son dakika haberi: 'Huysuz Virjin' son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Son dakika haberi... "HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi.
20.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:45
"HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Dursunoğlu cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
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Kaynak: DHA