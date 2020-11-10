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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Benim için sürpriz oldu

10.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:29
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Benim için sürpriz oldu

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, ilk açıklamasında, "Benim için sürpriz oldu" dedi.

CUMHURBAŞKANI Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, ilk açıklamasında, "Benim için sürpriz oldu" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis'teki makam odasında personel ile vedalaştı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Lütfi Elvan, "Önceden bilginiz var mıydı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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