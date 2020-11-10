Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Benim için sürpriz oldu

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, ilk açıklamasında, "Benim için sürpriz oldu" dedi.