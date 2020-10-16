Son dakika haberi: Havza'da Kovid-19 kapsamında denetim yapıldı

Son dakika gündem haberi: SAMSUN (AA) Samsun'un Havza ilçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

SAMSUN (AA) Samsun'un Havza ilçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Özkan Parlak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Boyacı, Zabıta Müdürü Erhan Demir ile emniyet ve zabıta mensuplarının katılımıyla Kovit -19 tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı.

Hasan Aktar ve Kazım Paşa caddelerindeki iş yerlerinin denetlendiği uygulamada, Yılmaz ve beraberindekiler, esnafla sohbet ederek maske kullanımı, sosyal mesafe ve uyulması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, yeni normalle birlikte hayatlarına yeni uygulamaların girdiğini belirterek, "HES kodu, sosyal mesafe ve maske artık hayatımızın birer gerçeği. Kurallara uymak hem kendi hem de yakınlarımızı korumak adına önemli. Ülkemizde bu salgın sona erene kadar halkımızın sağlığını korumak için alınan tedbirleri tebliği ve denetimlerini yapacağız." dedi.

Özdemir de yapılan her çalışmanın ve alınan her tedbirin halkın sağlığını korumak için olduğunu vurgulayarak, "Bizler üzerimize düşeni sonunda kadar yapacağız. Halkımızın da bizlere alınan tedbir kararlarına uyarak destek vermeleri önemli. Bu iş toplumun sadece bir tarafının yapacağı mücadele ile bitmez. Toplumun her kesiminin pandemi ile mücadele etmesi lazım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu