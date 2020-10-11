Son dakika haberi | Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)
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Son dakika haberi | Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)

11.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 11.10.2020 13:35
Son dakika haberi | Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)

Edinilen son dakika gelişmesine göre GEÇİM KAYNAKLARI ALEVLERİN ARASINDA KALDIHatay'ın Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde, 9 Ekim'de meydana gelen ve dün kontrol altına alınan yangında evleri, tavuk kümesleri ve ağaçları yanan Mehmet (53) ve Mürüvvet (49) Aksar çifti, tüm geçim kaynaklarının alevlerin arasında kalarak...

GEÇİM KAYNAKLARI ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Hatay'ın Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde, 9 Ekim'de meydana gelen ve dün kontrol altına alınan yangında evleri, tavuk kümesleri ve ağaçları yanan Mehmet (53) ve Mürüvvet (49) Aksar çifti, tüm geçim kaynaklarının alevlerin arasında kalarak küle döndüğünü ve her şeyin 15 dakika içinde olup bittiğini söyleyerek, gözyaşı döktü. Canlarını zor kurtardıklarını söyleyen Mürüvvet Aksar, çaresizce emeklerinin yanışını izlediklerini kaydetti.

'EMEKLERİMİZ TAMAMEN KÜL OLDU'Yıllardır aynı yerde oturduklarını ve bahçedeki ağaçlar ve kümesteki tavuklarla geçindiklerini dile getiren Mürüvvet Aksar, "Yangın karşıdaydı. Gelmez zannettik ama her şey bir anda oldu. Pazara gitmiştim. Evde çocuklarım yandı zannettim. Koşarak geldim. Neyse ki evden çıkıp, kurtulmuşlar" dedi.Komşularıyla birlikte telaş içinde alevlerin yaklaştığını gördüklerini ifade eden Mehmet Aksar ise bahçede bulunan nar ve zeytin ağaçlarının kül olduğunu belirtti.

Yangın sonrası çiftin bahçesinde bulunan bir kaplumbağa da telef olurken ağaçların hepsinin küle döndüğü görüldü. 


Son dakika haberi | Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)
Son dakika haberi | Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)
Son dakika haberi | Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)
Son dakika haberi | Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)
Son dakika haberi | Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)
Son dakika haberi | Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)
Son dakika haberi | Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)
Son dakika haberi | Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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