Son dakika haberi! Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
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Son dakika haberi! Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)

22.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:09
Son dakika haberi! Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)

Son dakika haberleri: GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBursa'da kavga sonrası yaralanarak acil serviste tedaviye alınan Tamer Ü., doktor ve hemşirelere küfredip, saldırmaya çalıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da kavga sonrası yaralanarak acil serviste tedaviye alınan Tamer Ü., doktor ve hemşirelere küfredip, saldırmaya çalıştı. Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlileri ve polislere saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülere Tamer Ü. ve yakınlarının, görevlilere saldırdığı anlar yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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