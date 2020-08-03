Son dakika haberi | Gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü (4)
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Son dakika haberi | Gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü (4)

Son dakika haberleri: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi öldü.

03.08.2020 20:11 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:17

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Gürkan Tekoğlu (36) ile aynı araçtaki Pelin Tekoğlu (31), Mehmet Ali Eskisarılı (22), Melina Tekoğlu (4) ve Melisa Tekoğlu (6) olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Son dakika haberi | Gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü (4)

Kaynak: AA

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