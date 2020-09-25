Son dakika haberi! G7 maliye bakanlarından yoksul ülkelere destek için birlikte çalışma kararlılığı
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Son dakika haberi! G7 maliye bakanlarından yoksul ülkelere destek için birlikte çalışma kararlılığı

25.09.2020 17:45 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:48
Son dakika haberi! G7 maliye bakanlarından yoksul ülkelere destek için birlikte çalışma kararlılığı

Son dakika haberi: G7 maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik zorluklarla mücadele eden en yoksul ve kırılgan ülkeleri desteklemek için birlikte çalışmaya kararlı olduklarını yineledi.

G7 maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik zorluklarla mücadele eden en yoksul ve kırılgan ülkeleri desteklemek için birlikte çalışmaya kararlı olduklarını yineledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, G7 maliye bakanlarının, en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin geçici olarak askıya alınmasını öngören "Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi" ve "Kırılgan Ülkeler için Borçların Ertelenmesi"ne ilişkin ortak açıklama yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "En yoksul ve kırılgan ülkeler, Kovid-19 ile ilgili sağlık ve ekonomik zorluklara karşı koyarken onları desteklemek için birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Salgının küresel ekonomik büyümeyi önemli ölçüde kesintiye uğrattığına ve olağanüstü maliye politikası çabaları gerektirdiğine işaret edilen açıklamada, birçok düşük gelirli ülkede mevcut borç kırılganlıklarının daha da kötüleştiği aktarıldı.

Kreditörlere çağrı

Açıklamada, uluslararası finans kuruluşlarının bu ülkelere yönelik mali ve teknik yardımlarını hızla artırma çabalarının takdir edildiği belirtilerek, en kırılgan ülkelere yardım çabalarının desteklenmesi için en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin 2020 sonuna kadar askıya alınmasını öngören G20-Paris Klubü Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi'nin uygulandığı anımsatıldı.

Söz konusu girişimin salgınla mücadele için sosyal, sağlık ve ekonomik önlemleri finanse etmek amacıyla mali alanda 5 milyar dolar ayırarak girişimden faydalanmayı talep eden 43 ülkeyi desteklemede temel bir rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, ancak girişimin tam potansiyelini gerçekleştirmesini engelleyen eksikliklerle karşılaştığı aktarıldı.

Açıklamada, Paris Klubü'ne dahil olmayan kreditörlerin Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi'ni tam olarak uygulanması için çağrıda bulunuldu.

Özel sektör katılımının olmamasının da birçok ülke için potansiyel faydaları sınırlandırdığı belirtilen açıklamada, uygun borçlular tarafından talep edildiğinde özel kreditörlerinin girişime katılmasına yönelik çağrı yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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