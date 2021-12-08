Son dakika haberi: Fransız bakan tecilli hapis cezası alınca istifa etti

Fransa'da Şirket İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Alain Griset, mal varlığının bir kısmını gizlediği gerekçesiyle mahkeme tarafından 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmasının ardından istifasını sundu.

Fransız basınındaki haberler e göre Paris Ceza Mahkemesi, Griset'in mal varlığını bildirirken bir bölümünü gizlediğine karar vererek bakana 6 ay tecilli hapis cezası verdi ve 3 yıl seçilememe, kamu görevinde bulanamama yasağı getirdi.

Griset'in avukatı Patrick Maisonneuve, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Griset ise mahkeme kararının ardından görevinden istifa etti.

Ekimde yapılan duruşmada, savcılık Griset hakkında 10-12 ay tecilli hapis cezası ve 3 yıl seçilememe ve kamu görevinde bulunamama yasağı talep etmişti.

Bakanların mal varlıklarına ilişkin beyannamelerini inceleyen yetkili kurum olan Kamu Yaşamının Şeffaflığı İçin Yüksek Otorite, 24 Kasım 2020'de Griset'in 171 bin avroluk mal varlığını bildirmediğini tespit etmiş ve yargıya bildirmişti. Bunun üzerine Paris Savcılığı soruşturma başlatmıştı.

Şubat 2021'de Griset'in evinde arama yapılmıştı.

Temmuz 2020'den bu yana bakanlık görevini yürüten Griset, mevcut hükümette ceza mahkemesi tarafından yargılanan ilk bakan oldu.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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