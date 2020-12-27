Son dakika haberi! Eskişehir'de kazalı otomobil için parça hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Eskişehir'de kazalı otomobil için parça hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

27.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:17
Son dakika haberi! Eskişehir'de kazalı otomobil için parça hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de kaza yaptıkları otomobilde kullanmak üzere bazı araçlardan parça çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de kaza yaptıkları otomobilde kullanmak üzere bazı araçlardan parça çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan ekip, kentte meydana gelen otodan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheliler A.A, B.A. ve C.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, araç parçalarının yanı sıra ses sistemi, far ve oto teyp, paspas ile diğer parçalar ele geçirildi.

Şüphelilerin, ortak kullandığı otomobille 15 Aralık'ta hasarlı kaza yaptığını belirleyen ekipler, 3 zanlının hasar gören far, arka kapı, oto teyp ve ses sistemlerini tamir ettirmek yerine Yenidoğan, Şarhöyük, Şirintepe ve Emek mahallelerindeki aynı marka ve model araçlardan özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde çaldığını tespit etti.

Kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 450 lira idari para cezası uygulanan A.A, B.A. ve C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Çalıntı otomobil parçaları ise sökülerek sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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