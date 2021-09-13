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Son dakika haberi! Erzurum'da yol yapımı sırasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan iş makinesi operatörü öldü

AA / Köksal Sayın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Erzurum'da yol yapımı sırasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan iş makinesi operatörü öldü

Son dakika haberleri... Erzurum'un İspir ilçesinde, yol yapımı sırasında yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Erzurum'un İspir ilçesinde, yol yapımı sırasında yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Başköy Mahallesi'nde ekskavatör operatörü M.Ş. (27), yol yapımı için taş kırdığı sırada heyelan sonucu taş ve toprağın altında kaldı.

Olayın ardından bölgeye giden İspir Belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla M.Ş'yi bulunduğu yerden çıkardı.

M.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Köksal Sayın - Son Dakika Haberleri
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