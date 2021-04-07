Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,028494-0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,340916-0,26
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,239799-0,24
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,307355-0,19
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,983317-0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF20,433361-2,10
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,858699-2,03
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF21,105508-1,87
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,712709-1,87
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,004880-1,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,167800-1,23
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,846013-0,94
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,064225-0,88
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,126823-0,70
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,413307-0,64
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,772663-1,60
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,060212-1,54
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,175351-1,31
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,826207-1,19
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,501188-1,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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