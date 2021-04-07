Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028494
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,340916
|-0,26
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,239799
|-0,24
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,307355
|-0,19
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,983317
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|20,433361
|-2,10
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,858699
|-2,03
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|21,105508
|-1,87
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,712709
|-1,87
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|7,004880
|-1,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,167800
|-1,23
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,846013
|-0,94
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,064225
|-0,88
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,126823
|-0,70
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,413307
|-0,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,772663
|-1,60
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,060212
|-1,54
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,175351
|-1,31
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,826207
|-1,19
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,501188
|-1,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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