Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,028494 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,340916 -0,26 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,239799 -0,24 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,307355 -0,19 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,983317 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,433361 -2,10 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,858699 -2,03 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 21,105508 -1,87 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,712709 -1,87 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,004880 -1,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,167800 -1,23 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,846013 -0,94 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,064225 -0,88 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,126823 -0,70 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,413307 -0,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,772663 -1,60 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,060212 -1,54 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,175351 -1,31 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,826207 -1,19 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,501188 -1,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara