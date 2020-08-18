Son dakika haberi | En fazla kaybettiren BES fonları
Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.
18.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:00
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,020921
|-0,48
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017396
|-0,37
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018468
|-0,37
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017230
|-0,37
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,088665
|-0,36
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043610
|-0,32
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018475
|-0,32
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080980
|-0,31
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018196
|-0,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030586
|-0,30
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Kaynak: AA