Son dakika haberi: Emekli maaşı çalındı, jandarma aynı gün bulup getirdi
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Son dakika haberi: Emekli maaşı çalındı, jandarma aynı gün bulup getirdi

Son dakika haberi: Emekli maaşı çalındı, jandarma aynı gün bulup getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da 78 yaşındaki emekli Cemal dedenin 2 bin 500 TL'lik maaşı evine giren hırsızlar tarafından çalındı, ancak jandarma ekipleri aynı gün bulup geri getirdi, şüphelileri de yakaladı.

Elazığ'da 78 yaşındaki emekli Cemal dedenin 2 bin 500 TL'lik maaşı evine giren hırsızlar tarafından çalındı, ancak jandarma ekipleri aynı gün bulup geri getirdi, şüphelileri de yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akcakiraz beldesinde ikamet eden 78 yaşındaki Cemal Kandemir'in gece saatlerinde evine giren şüpheliler, emekli maaşı olan 2 bin 500 TL'yi çaldı. Bir kısmını bayram alışverişi için ayıran ancak kısıtlama nedeniyle kullanamayan Cemal dede, parasının çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı. JASAT'ın yaptığı çalışmada şüphelilerin Batman'dan Elazığ'a gelen ve çadırda kaldığı belirlenen O.G. (34), G.G. (30) ile G.G. (26) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 3 şüpheli kadını yakaladı, Cemal dedenin çalınan paralarını buldu. Jandarma da ifadesi alınan 3 şüpheli kadın da "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 26 yaşındaki G.G. tutuklanırken, diğer 2'sine adli kontrol şartları getirildiği bildirildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri hırsızlardan geri aldığı parayı Cemal dedeye götürerek teslim etti. - ELAZIĞ

Son dakika haberi: Emekli maaşı çalındı, jandarma aynı gün bulup getirdi
Son dakika haberi: Emekli maaşı çalındı, jandarma aynı gün bulup getirdi
Son dakika haberi: Emekli maaşı çalındı, jandarma aynı gün bulup getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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