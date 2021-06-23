Son dakika haberi | Düzce'de budamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye indirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Düzce'de budamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye indirdi

Son dakika haberi | Düzce'de budamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye indirdi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Düzce'de, elektrik tellerine temas eden ıhlamur ağacının dallarını kesmek için çıktığı ağaçta fenalaşarak mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'de, elektrik tellerine temas eden ıhlamur ağacının dallarını kesmek için çıktığı ağaçta fenalaşarak mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Çay Mahallesi mevkisinde yaşayan Hüseyin Can (65), elektrik tellerine değen ıhlamur ağacının dallarını kesmek için ağaca çıktı.

Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Can, ağaçta rahatsızlanınca inemedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekibi, ağaca merdiven yardımıyla ulaşarak Can'ı aşağıya indirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Panik anları! Kümese giren dev yılan, köşeye sıkışınca itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı
Panik anları! Kümese giren dev yılan, köşeye sıkışınca itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı
Gece vakti taşıyıcı kolonu çatlayan bina vatandaşı sokağa döktü
Gece vakti taşıyıcı kolonu çatlayan bina vatandaşı sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Deniz Poyraz Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Merve Dizdar Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Düzce'de budamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye indirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 00:06:33. #1.14#

title