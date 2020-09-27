Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 998 bin 747'ye yükseldi
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Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 998 bin 747'ye yükseldi

27.09.2020 09:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 09:21
Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 998 bin 747'ye yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 58 bin 750'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 58 bin 750'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 411 bin 772'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 287 bin 593 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 209 bin 177'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 718 bin 115 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 141 bin 441'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 806 bin 38'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 296 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 735 bin 198, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 232 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 527 bin 446'ya ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 700'e yükseldiği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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