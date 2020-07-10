Son dakika haberi... DSİ Bölge Müdürü Şan'dan Kocaali'ye ziyaret Son dakika güncel haberine göre Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ve Şan, aşırı yağışın olduğu Alandere ve Yayla mahalleleriyle Maden Deresi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Acar, yaptığı açıklamada, ekiplerin temizlik çalışmalarına başladığını belirterek, "Bölge Müdürümüz araziyi ve yapılacak çalışmaları inceleme yapmak için ilçemize geldi. Kendisine ve ekibine gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ederim." dedi.

DSİ 3. Bölge Müdürü Şan da ilçede yapılacak olan faaliyetler hakkında bilgi vererek, "Kocaali'mize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizle yaptığımız teknik incelemeler neticesinde, Alandere ve Yayla mahallelerimizde dere temizlik ve ıslah çalışmalarına bugün itibari ile başladık. Diğer önemli projelerimiz olan Bezirgan Köprüsü ve Maden Deresi ıslah ve köprü çalışmaları için de projelerimiz tamamlandı ve ihale aşamasına gelindi. İnşallah bu çalışmalarımıza da kısa bir zamanda başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA