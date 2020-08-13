Son dakika haberi: Domuz avında, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla öldü Bir son dakika haberine göre ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Yahya Ersoy (38), birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı H.G.'nin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Yahya Ersoy (38), birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı H.G.'nin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Feke-Saimbeyli yolu üzerinde bulunan Şar-Şar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede sürekli bahçelere giren yaban domuzlarından kurtulmak isteyen köylülerden Yahya Ersoy ve H.G., B.G., A.G., E.B. bir araya gelerek avlanmaya çıktı. Gece saatlerinde domuzun geldiğini fark eden H.G.'nin tüfeğini ateşlemesiyle çıkan saçmalar, Yahya Ersoy'a isabet etti. Ersoy'un yaralandığı gören arkadaşları, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ersoy'un hayatını kaybettiği saptandı. Olayın ardından H.G. gözaltına alınırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA