Son dakika haberi... Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine F.B'nin evinde ve aracında arama yaptı.

Zula olarak tabir edilen bölmelere gizlenmiş 2 tabanca, 2 şarjör ve 1505 mermi ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:56:50. #1.15#
title