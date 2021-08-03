Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür etti.