Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve...
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve... - Haberler
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