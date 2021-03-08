Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun....
08.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:40
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun. Bu ne utanmazlıktır ne vurdumduymazlıktır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun. Bu ne utanmazlıktır ne vurdumduymazlıktır?"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu