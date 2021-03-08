Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun....

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun. Bu ne utanmazlıktır ne vurdumduymazlıktır?