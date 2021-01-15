Son dakika haberi! CoronoVac aşısı Pamukova'da uygulanmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! CoronoVac aşısı Pamukova'da uygulanmaya başlandı

15.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:56
Son dakika haberi! CoronoVac aşısı Pamukova'da uygulanmaya başlandı

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, ilçede sağlık görevlilerine yapıldı.

Pamukova İlçe Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı odasında, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün de aşı oldu.

Övün, yaptığı açıklamada kendisinin eczacı ve sağlıkçı olarak ilk aşıyı olanlar arasında bulunduğunu söyledi.

Övün, vatandaşların endişe etmeden aşıyı yaptırmalarını tavsiye etti.

Hastane başhekimi Op. Dr. Muhammet Atay Özten de hazırlanan planlamaya göre aşının sağlık çalışanları ve vatandaşlara uygulanacağını kaydetti.

Özten, vatandaşların Sağlık Bakanlığına ait uygulamalardan randevu alarak aşı olmaya gelebileceklerine işaret etti.

Pamukova Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Musa Çallı ise tüm sağlık çalışanları için randevu oluşturulduğunu belirtti.

Vatandaşların da zamanı geldiğinde aynı ilgiyi ve özeni göstermelerini beklediğini aktaran Çallı, salgının aşı ile sonlanmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Kim Kardashian Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! CoronoVac aşısı Pamukova'da uygulanmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 08:59:25. #1.14#
title