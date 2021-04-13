Son dakika haberi... Kayseri'deki Engir Gölü çevresinde yapılaşmaya izin verilmeyecek
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Son dakika haberi... Kayseri'deki Engir Gölü çevresinde yapılaşmaya izin verilmeyecek

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kayseri'deki Engir Gölü çevresinde yapılaşmaya izin verilmeyecek

Son dakika haber... Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, sulak alan olarak kuşlara ev sahipliği yapan Engir Gölü çevresinde bölgenin doğal yapısını bozacak yapılaşmaya izin verilmemesi kararı aldı.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, sulak alan olarak kuşlara ev sahipliği yapan Engir Gölü çevresinde bölgenin doğal yapısını bozacak yapılaşmaya izin verilmemesi kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Engir Gölü sazlıklarında "Kesin Korunacak Hassas Alan" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak çevre düzeni ve nazım imar planı yapılmasına yönelik raporu onayladı.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ali Süslü, mecliste yaptığı konuşmada "Engir Gölü, daha önce doğal sit alanıydı. Şu an Kesin Korunacak Hassas Alan ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak ayrılmış durumda. Bu alanda herhangi bir yapılaşma, doğal yapının bozulması, hafriyat alınması, maden ocağı gibi hususlara sınırlama getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40 hektarlık alana sahip Engir Gölü'nde, Türkiye'nin en büyük balıkçılı olan gri balıkçıl, alaca balıkçıl ve erguvani balıkçı gibi 140 kuş türü barınıyor.

Son dakika haberi... Kayseri'deki Engir Gölü çevresinde yapılaşmaya izin verilmeyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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