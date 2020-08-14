Son dakika haberi! Bursa'da "kayınpeder cinayeti" davasının 4 sanığı hakim karşısında
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Son dakika haberi! Bursa'da "kayınpeder cinayeti" davasının 4 sanığı hakim karşısında

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da geçen yıl kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık ile olaya karıştığı ileri sürülen babası, ağabeyi ve kardeşinin yargılanmasına başlandı.

Son dakika haberi! Bursa'da
14.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:20

Bursa'da geçen yıl kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık ile olaya karıştığı ileri sürülen babası, ağabeyi ve kardeşinin yargılanmasına başlandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Onur S, babası Remzi S. ve kardeşi Fatih S, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Onur S'nin ağabeyi tutuksuz Fuat S. ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Onur S. savunmasında, eşiyle arasında sıkıntılar olduğu için kayınpederi ve kayınbiraderiyle de arasında husumet oluştuğunu anlattı.

Kayınbiraderiyle arasında geçen bir yaralama olayı nedeniyle cezaevine girdiğini anlatan sanık, şöyle konuştu:

"İçerideyken ağabeyimin vurulduğunu öğrendim. Ben çıktıktan sonra yeni eve taşındık. Temizlik yaparken bulduğum bıçağı cebime koydum. Daha sonra unutmuşum. Olay günü kahve önünde ağabeyim Fuat ile karşılaştım. Ağabeyime, onu vurduklarını, eşimi başka biriyle evlendireceklerini duyduğumu ve 1 yaşında bebeğimin ortada kaldığını söylüyordum. Biz konuşurken kayınpederimin oradan geçtiğini gördüm. Korkuyla bıçağı savurdum. Daha sonra kayınpederim oradan ayrıldı. Olaydan sonra babamın evine gittim. Evde para olduğunu biliyordum bin lira aldım. Kardeşim Fuat geldi, 'Baba ağabeyim kayınpederini' vurdu dedi. Evden çıkıp silah almak için Heykel'e gittim. Daha sonra babamlar geldi. Benim orada bulunduğumu nereden bildiklerini bilmiyorum. Kayınpederimi vurduğum için bana kızdılar. Kendilerini savunmaları için 3 silah aldım. Onlar silahları istemediler. Eve dönerken polisi gördük, ben kaçtım, sonrasında yakalandım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Öldürme kastıyla bıçaklamadım. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum."

Fuat S. de olaydan 5-6 ay kadar önce kardeşinin kayınbiraderi Enver O. tarafından vurulduğunu söyledi.

Ayağında platin olduğunu belirten sanık, "Olay günü kardeşimle karşılaştım. Biz konuşurken karşıdan kayınpederinin geldiğini gördüm. Araçla kardeşimin ayağının ucundan geçti. Onur'un elini savurduğunu gördüm. Ayağım rahatsız olduğu için arkasından koşamadım. Babamın evine gittim ve durumu anlattım." dedi.

Savunmasının ardından duruşma salonunda baygınlık geçiren Fuat S, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Baba Remzi S ile oğlu Fatih S. ise olay yerinde olmadıklarını, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, baba Remzi S. ile oğlu Fatih S'nin tahliyesine, sanık Onur S'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda, Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde Metin Orcan yönetimindeki plakasız motosiklet devrilmiş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Orcan'ın öldüğünü tespit etmişti. Hastane morguna kaldırılan Orcan'ın göğsündeki yaranın bıçak yarası olduğunun anlaşılması üzerine çalışma yapan polis ekipleri, Orcan'ın husumetli olduğu damadı Onur S'yi gözaltına almıştı.

Olaya karıştığı belirlenen Onur S'nin babası Remzi S. (46) ağabeyi Fuat S. (28) ve kardeşi Fatih S. (20) de polis ekiplerince bağevinde gözaltına alınmış, yapılan aramada pompalı tüfek ve olayda kullanıldığı öne sürülen bir bıçak ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

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