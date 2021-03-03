Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler

03.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:18
Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İndeks Bilgisayar27,7225,2010,00Gözde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İndeks Bilgisayar27,7225,2010,00
Gözde Girişim7,937,219,99
Borusan Mannesmann32,0029,946,88
Özak GMYO5,635,286,63
Aksa16,8015,816,26
Alarko Holding11,8211,146,10
Net Holding5,184,905,71
Bera Holding26,5825,285,14
Brisa30,9029,425,03
Alcatel Lucent Teletaş38,9637,324,39
Logo Yazılım143,60138,004,06
Çemtaş16,0415,503,48
Petkim5,735,543,43
Ülker Bisküvi21,7621,043,42
Kardemir (D)7,066,833,37
MLP Sağlık25,0824,323,12
Pınar Süt23,8623,202,84
Doğan Holding3,323,232,79
Ereğli Demir Çelik15,5015,102,65
Alarko GMYO25,6224,962,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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