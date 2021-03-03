Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler
03.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:18
Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İndeks Bilgisayar27,7225,2010,00Gözde...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|27,72
|25,20
|10,00
|Gözde Girişim
|7,93
|7,21
|9,99
|Borusan Mannesmann
|32,00
|29,94
|6,88
|Özak GMYO
|5,63
|5,28
|6,63
|Aksa
|16,80
|15,81
|6,26
|Alarko Holding
|11,82
|11,14
|6,10
|Net Holding
|5,18
|4,90
|5,71
|Bera Holding
|26,58
|25,28
|5,14
|Brisa
|30,90
|29,42
|5,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|38,96
|37,32
|4,39
|Logo Yazılım
|143,60
|138,00
|4,06
|Çemtaş
|16,04
|15,50
|3,48
|Petkim
|5,73
|5,54
|3,43
|Ülker Bisküvi
|21,76
|21,04
|3,42
|Kardemir (D)
|7,06
|6,83
|3,37
|MLP Sağlık
|25,08
|24,32
|3,12
|Pınar Süt
|23,86
|23,20
|2,84
|Doğan Holding
|3,32
|3,23
|2,79
|Ereğli Demir Çelik
|15,50
|15,10
|2,65
|Alarko GMYO
|25,62
|24,96
|2,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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