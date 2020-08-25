Son dakika haberi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 16,10 14,90 8,05
Karsan Otomotiv 2,97 2,77 7,22 ...
25.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|16,10
|14,90
|8,05
|Karsan Otomotiv
|2,97
|2,77
|7,22
|Brisa
|12,32
|11,83
|4,14
|Ege Endüstri
|716,00
|702,50
|1,92
|Çelebi
|73,50
|72,20
|1,80
|Global Yatırım Holding
|4,39
|4,32
|1,62
|Logo Yazılım
|87,70
|86,35
|1,56
|Ülker Bisküvi
|23,00
|22,72
|1,23
|Bagfaş
|13,99
|13,82
|1,23
|Şok Marketler
|12,51
|12,36
|1,21
|Torunlar GMYO
|3,60
|3,56
|1,12
|Türk Hava Yolları
|11,20
|11,08
|1,08
|Pegasus
|46,94
|46,46
|1,03
|Alkim Kimya
|12,90
|12,80
|0,78
|Anadolu Efes
|19,90
|19,80
|0,51
|Karel Elektronik
|16,06
|15,98
|0,50
|Halk GMYO
|2,10
|2,09
|0,48
|Çemtaş
|10,53
|10,50
|0,29
|Yataş
|7,94
|7,93
|0,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,15
|11,14
|0,09
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Kaynak: AA