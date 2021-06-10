Son dakika haberi... Bodrum'da inşaat şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Bodrum'da inşaat şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Bodrum'da inşaat şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir inşaata ait şantiyede çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir inşaata ait şantiyede çıkan yangın söndürüldü.

Bitez Mahallesi Selvi Caddesi'ndeki bir inşaattan dumanların yükseldiğini gören inşaat işçileri, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, konteyner etrafındaki otluk ve inşaat malzemelerinin olduğu alandaki yangını söndürdü.

Dumandan etkilendiği öğrenilen işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri yanan alanda inceleme yaptı.

Son dakika haberi... Bodrum'da inşaat şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Bodrum'da inşaat şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Bodrum'da inşaat şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Bodrum'da inşaat şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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