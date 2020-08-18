Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086388 0,48
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
18.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:49
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,086388
|0,48
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,083223
|0,47
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,067829
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,048627
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,053477
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015790
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,085116
|1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,075170
|0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075199
|0,74
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,025610
|0,71
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,130619
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,025868
|0,88
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030282
|0,52
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,096473
|0,51
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022340
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,026250
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026713
|0,33
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025535
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018043
|0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,032357
|0,09
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027052
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049671
|0,62
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030367
|0,59
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016128
|0,59
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051488
|0,57
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,049387
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062179
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068020
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069595
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022375
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068222
|0,03
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Kaynak: AA