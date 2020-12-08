Son dakika haberi... Başkan Demir: "Bizce çok gereksiz bir grev kararı alındı"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bizce çok gereksiz bir grev kararı alınmıştır. Sendikanın bu kararından vazgeçeceğini umuyoruz. Eğer böyle bir uygulamaya gidilecek olursa biz de SAMULAŞ yönetimi olarak yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında konuşan Başkan Mustafa Demir, Demiryolu-İş Sendikası'nın SAMULAŞ'ta aldığı grev kararını değerlendirdi. Kararı "gereksiz" olarak değerlendiren Demir, sendikayı bu karardan "vazgeçmeye" çağırdı.

"Bu grev kararına biz de şaşırdık

Demir, "SAMULAŞ ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Toplu iş görüşmeleri konusunda bir mesafe kat etmiştik ama bir grev kararı söz konusu. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Bu grev kararına biz de şaşırdık. Çünkü mutabakata varmıştık" diye konuştu.

Başkan Demir şöyle devam etti: "Verdiğimiz teklifin özeti; şu anda temizlik işinde çalışan kardeşimiz net olarak toplu sözleşme yapılmadan önce 2 bin 790 TL 31 kuruş. Mutabakata vardığımız miktar ise ilk 6 ay için 3 bin 223 TL'ye çıkıyor. 6 aylık artış yüzde 14,94. Bir şoförün aldığı miktar 3 bin 706 TL 63 kuruş. 6 aylık artıştan sonra 4 bin 125 TL'ye çıkıyor. Artış 6 aylık 545 TL. Makinist olan arkadaşların eline geçen para şu anda 3 bin 909 TL. 6 aylık artışla birlikte maaşları net 4 bin 342 TL'ye çıkıyor. Artış yüzde 10, 57 seviyesinde. En düşük teknisyen maaşı şu anda 3 bin 402 TL. 6 aylık artıştan sonra mutabakata vardığımız maaş 3 bin 816 TL. 6 aylık artış yüzde 11,58. Bundan sonraki ikinci 6 ay için bu artış fiyatının üzerine yüzde 8,05 ilave artış yapılacak. Üçüncü 6 aylık artış yüzde 9,26 ve dördüncü 6 aylık artış yüzde 8,63 olmak üzere biz artış öngörmüşüz. Mutabakata varıldı. Şu anda bizim tarafımızdan bu arkadaşlara 40 yevmiyelik ikramiye veriliyor. Sendika mutabakata vardıktan sonra 52 yevmiyede ısrar etti. Bunu vermemiz mümkün değil."

"Bu konuda asla ilave bir şey vermemiz söz konusu değil"

SAMULAŞ'ın yıllık 30 milyon TL'ye yakın zarar ettiğini belirten Başkan Demir, "Bu konuda asla ilave bir şey vermemiz söz konusu değil. Bizim çalışma arkadaşlarımızı sendikadan daha çok düşünmemiz lazım. Onların sorumluluğu bizde. Biz enflasyona ve onların gönül kırıklıklarına sebebiyet vermeyiz. Bizce çok gereksiz bir grev kararı alınmıştır. Süreci böyle izliyoruz. Sendikanın bu kararından vazgeçeceğini umuyoruz. Eğer böyle bir uygulamaya gidilecek olursa biz de SAMULAŞ yönetimi olarak yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Çalışanlarımızın her zaman çalışma barışı ve huzuru bizim sorumluluğumuzdadır. Sendikanın böyle bir yasal hakkı var ama pandemiye rağmen, SAMULAŞ'ın gelirlerinin yüzde 60-70 düşmesine rağmen böyle bir karar alması hiç iyi olmamıştır. Çalışan arkadaşlarımızı da boş yere huzursuz etmenin de hiçbir anlamı yoktur. Otobüs ve tramvayda böyle bir kararın (grev) uygulamaya geçilmesi durumunda elimizden geleni yapıp halkımızı mağdur etmeyeceğimizi de ifade etmek istiyoruz. Sendikalar kurumlara katma değer katmak zorundadır. 'Ben çalışanım, istediğimi yaparım' anlayışı doğru değil. Temizlikte çalışan bir kardeşimize burada bürüt 4 bin TL'den fazla para veriliyor. Sanki greve SAMULAŞ yönetiminin sebebiyet verdiği yönünde bir anlayış oluşturmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı