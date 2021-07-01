Son dakika haberi! Balıkesir'de 31 şahsa 'huzur' operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Balıkesir'de 31 şahsa 'huzur' operasyonu

Son dakika haberi! Balıkesir'de 31 şahsa 'huzur' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda da 15 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda da 15 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Gönen, ve Kepsut ilçelerinde 30.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken, adli makamlara sev edilen 3'ü şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah bu silahlara ait 7 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 21 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 30.06.2021 tarihinde Edremit, Bandırma, Ayvalık ve Susurluk ilçelerinde yapılan 12 ayrı çalışmada, 15 şüpheli şahıs yakalandı, yakalanan şahıslar haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 13,25 gram bonzai, 93,10 gram metamfetamin, 31 adet sentetik ecza hap, 2,31 gram esrar, 41 kök Hint keneviri, 3 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Balıkesir'de 31 şahsa 'huzur' operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de 31 şahsa 'huzur' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor' yalanıyla kandırdıkları yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar
"Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor" yalanıyla kandırdıkları yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi
Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp 'Ne çekiyorsunuz?' diye isyan etti
Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye isyan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Diego Ali Koç Diego Costa Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Balıkesir'de 31 şahsa 'huzur' operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:53:33. #1.15#

title