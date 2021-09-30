Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çelik üretiminin 2021 yılı sonunda 40 milyon ton seviyesini aşabileceğini belirterek, "Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 7. büyük çelik üreticisi olan ülkemizin bu başarısını sürdürebilir kılmak asıl meselemiz. Pandemi de dahi kesintiye uğramayan ihracat başarımızı, yeni yatırımlarla daha da arttırmanın peşine düşmeliyiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından düzenlenen ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ile koordineli olarak gerçekleştirilecek Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Çalıştayı Metal Expo'da (Demir-çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı) başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Metal Expo'nun küresel dinamikler çerçevesinde demir çelik sektörünün değerlendirilmesi açısından önemli bir görevi yerine getirdiğini, fuar kapsamında düzenlenecek çalıştay sayesinde sektörün ulusal ve küresel gündeminin daha geniş kitlelere aktarılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye için milat olacak bir müjdeyi tüm dünya ile paylaştığını aktaran Varank, 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'nın gelecek ay Meclis'in onayına sunulacağını hatırlattı.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat politikalarında köklü değişikliklere yol açacak bu sürecin 2053 vizyonunun ana unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Varank, "İklim değişikliğiyle ilgili atılması gereken adımları aslında peyderpey uygulamaya başlamıştık. Biliyorsunuz AB Yeşil Mutabakatı'na uyum için hazırladığımız eylem planını yakın zamanda devreye aldık. Paris İklim Anlaşması ile bu kararlılığımızı, 2053'e kadar uzanan orta ve uzun vadeli bir hedef haline getirerek güçlendiriyoruz. Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma hamlelerimizi bu yapısal dönüşümün gerektirdiği şekilde hazırlayıp yöneteceğiz." şeklinde konuştu.

"AB'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz"

Mustafa Varank, küresel üretim ve ticaretin geçen yıl salgının etkisiyle son yüzyılın en büyük daralmalarından birini yaşadığını, böylesine zorlu bir yılda Türkiye'nin yüzde 1,8 büyümeyi başararak dünya genelinden ayrışan birkaç ekonomiden biri olduğunu belirtti.

Tüm dünyada korumacılığın öne çıktığı 2020 yılında Türk çelik üreticilerinin, tecrübe ve kabiliyetleriyle büyük bir başarı yakaladığını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"ABD ve AB'nin uyguladığı ihracat kotaları sebebiyle küresel çelik sektörü yüzde 1 daralırken, kendine alternatif pazarlar geliştiren çelik sektörümüz yüzde 6'lık büyüme gerçekleştirerek 2020'yi güçlü bir şekilde kapattı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 36 milyon ton üretim gerçekleştiren ülkemiz, 2021 yılında da güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor. 2021'in ilk 6 ayında da yaklaşık yüzde 20 büyüyen çelik sektörü ihracat değerini yüzde 50 artırdı. Bu performans dikkate alındığında, çelik üretiminin 2021 yılı sonunda 40 milyon ton seviyesini aşabileceğini öngörüyoruz. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 7. büyük çelik üreticisi olan ülkemizin bu başarısını sürdürebilir kılmak asıl meselemiz. Pandemi de dahi kesintiye uğramayan ihracat başarımızı, yeni yatırımlarla daha da arttırmanın peşine düşmeliyiz."

Varank, 21. yüzyılın, dijital ve yeşil dönüşümü küresel gündemin merkezine taşıdığına dikkati çekerek, iklim değişikliği ile mücadele politikalarının hız kazanırken, sürdürülebilir büyüme yaklaşımının da dünya ekonomisinin bütün aktörleri tarafından benimsendiğini ifade etti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın AB ile finansal, ticari ve siyasi ilişki içinde olan tüm ülkeleri ilgilendirdiğini ifade eden Varank, Türkiye'nin de AB'deki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini söyledi.

Ulusal mevzuatı AB ile uyumlu hale getirmek için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Varank, "Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Bakanlığımızın görev alanındaki sektörleri yakından ilgilendiren tarafı hiç şüphesiz Sınırda Karbon Düzenlemesi mevzuatı. Hem AB ile entegrasyonun sürdürülebilmesi hem de uluslararası rekabetçiliğimizin korunması bağlamında, ulusal politikalarımıza yön vermemiz oldukça önemli. Bu süreçte kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği halinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı hazırladık." dedi.

"Teşvik ve destek mekanizmaları sanayicilerimizin hizmetinde"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, planlı sanayileşmenin teşvik edilmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla "Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri" uygulamasına geçildiğini söyledi.

Pilot olarak seçilen OSB'lerde endüstriyel simbiyoz olanakları, çevreci altyapı ve döngüsel ekonomi konularında çalışarak "Yeşil OSB Ulusal Çerçevesi"nin ana hatlarının belirlendiğini aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Sorumlu olduğumuz diğer bir eylem ise sanayinin döngüsel ekonomiye geçişi ve sektörlerin karbonsuzlaşması için yürütülecek faaliyetlerde uluslararası finansman kaynaklarının kullanılması. Bu çerçevede, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında teknik danışmanlık, yatırım ve finansman projelerini destekliyoruz. Malumunuz, ülkemizde sanayi ile ilgili tüm teşvik ve destek mekanizmaları Bakanlığımız çatısı altında siz kıymetli sanayicilerimizin hizmetinde. Uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek yatırımcılarımızın öncelikleri doğrultusunda yatırım teşvik sistemimizde gerekli değişiklikleri hayata geçiriyoruz."

AB'nin en büyük metal tedarikçisi olan sektörün rekabet gücünün korunması için birçok çalışma yürüttüklerini belirten Varank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile "Türkiye'nin Sıfır Karbonlu Çelik Üretimi Yol Haritası" projesini başlattıklarını, bu yol haritasının çelik sektöründe 2030 ve 2050 yılı projeksiyonlarını ortaya koyacak en temel strateji belgesi olacağını söyledi.

"Çalışmalarla metal sektörünü ve tüm ekonomimizi yeşile ve çevreye daha duyarlı bir yapıya kavuşturacağız"

Ağır çelik yapılar, galvaniz, boru profil ürünlerinde de rekabetçiliği artırmak adına çalışmaların süreceğini aktaran Varank, çelik ve alüminyum sektörünün 2030 ve 2050 yılları projeksiyonunu yaparak uyum planlarını çalıştıklarını, tüm bu çalışmalarla metal sektörünü ve tüm ekonomiyi yeşile ve çevreye daha duyarlı bir yapıya kavuşturacaklarını söyledi.

Varank, "Bakanlık olarak sektörün gelişimini ve dönüşümünü sağlayacak tüm çalışmalarda sizlerin yanında olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Tüm kurumlarımız ve programlarımız hizmetinizde. Beraber çalışarak Türkiye'yi değişimin de öncüsü yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Yönetim Kurulu Başkanı Yener Güreş de Türk çelik yapı sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek sektörün kalitesini ve bilinirliğini yükseltmeyi amaçladıklarını belirterek, Türk yapısal çelik ürün ve hizmetlerinin dünyada tercih edilir olmasını sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Güreş, çalıştayda "2030'da Çelik Stratejisi" hazırlıkları kapsamında belirsizlikleri, sorunları ve önerileri akademisyenlerle ve sektör temsilcileriyle değerlendireceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılış töreni gerçekleştirildi. Metal Expo'da katılımcı firmaların stantlarını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi alan Varank, fuar alanında forklift kullandı.