Son dakika haberi: Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle video konferans ile görüştü
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Son dakika haberi: Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle video konferans ile görüştü

24.09.2020 23:59 | Son Güncelleme: 25.09.2020 00:02
Son dakika haberi: Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle video konferans ile görüştü

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 il sağlık müdürüyle video konferans görüşmesi yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 il sağlık müdürüyle video konferans görüşmesi yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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