Zeytinlik alanda yangın
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Zeytinlik alanda yangın

04.10.2020 21:23 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:33

Aydın'ın Söke ilçesinde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu arazide yangın çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu arazide yangın çıktı.

Yenikent Mahallesi'nde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu bir kişiye ait arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın çıkan bölgeye Söke Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 dönümlük alanda etkili olan yangında, arazideki ağaçlar yandı.

Yerleşim yerlerine yakın olan alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Zeytinlik alanda yangın
Zeytinlik alanda yangın
Zeytinlik alanda yangın
Zeytinlik alanda yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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