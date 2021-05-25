Son dakika haberi! Aydın'da seyir halindeyken havaya ateş açan kişi yakalandı

Son dakika haberler: Aydın'ın Çine ilçesinde seyir halinde havaya ateş açan sürücü yakalandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde seyir halinde havaya ateş açan sürücü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kişinin seyir halindeki otomobilden havaya ateş açtığı bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti.

Ekipler, Gültekin D. yönetimindeki 09 LS 900 plakalı otomobilden havaya ateş açıldığını belirledi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden şüpheli kovalamaca sonucu Şevketiye Mahallesi'nde yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kontrolde 2,16 promil alkollü olduğu belirlenen Gültekin D'ye alkollü araç kullanma, dur ihtarına uymama, sokağa çıkma yasağı ve havaya ateş açma suçlarından 10 bin lira ceza kesildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı