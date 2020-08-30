HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi! ATO Başkanı Baran: "Ekonomik sıkıntı çeken sektörlerimizin sorunlarına çare arıyoruz"

Gelen son dakika haberine göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, herkesin birbiriyle destek ve dayanışma içinde olması gereken bir zamanda ekonomik olarak sıkıntı çeken tüm sektörlerin sorunlarına çare aradıklarını belirtti.

Son dakika haberi! ATO Başkanı Baran:
30.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:05

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, herkesin birbiriyle destek ve dayanışma içinde olması gereken bir zamanda ekonomik olarak sıkıntı çeken tüm sektörlerin sorunlarına çare aradıklarını belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda'nın Kültür Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Serpil Polat ve Ankara Düğün Salonu İşletmecileri Derneği Başkanı Yılmaz Ulucan, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin mart ayından beri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Düğün organizasyonu sektörünün birçok alt sektörle ilişkisine de değinen Baran, "Herkesin birbiriyle destek ve dayanışma içinde olması gereken bir zamanda ekonomik olarak sıkıntı çeken tüm sektörlerimizin sorunlarına çare arıyoruz." dedi.

Yılmaz Ulucan da düğün sürelerinin 1 saate indirilmesi ve ikramların kısıtlanması nedeniyle müşterilerin sözleşmelerini iptal ettiklerini belirterek, düğün sezonu sonuna kadar süre ve ikram kısıtlamasının ertelenmesi konusunda destek istedi.

Salgın nedeniyle düğün salonlarının uzun süre kapalı kaldığını ve zor bir süreç geçirdiklerini kaydeden Ulucan, şu ifadeleri kullandı:

"Düğün salonları olarak faaliyetimize başladıktan sadece 55 gün sonra İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle yeniden faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kalıyoruz. Düğün süresinin 1 saatle kısıtlanması ve ikram yapılmayışı nedeniyle ilerleyen dönem için sözleşme yapan müşterilerimiz sözleşmelerini iptal ederek paralarını talep ediyorlar. Zor durumdayız."

Ulucan, sokak düğünlerinin yasaklanarak, düğün süresinin 2,5 saat olarak belirlenmesi önerisinde bulundu.

Düğün salonunun kapatılması durumunda kira, fatura, vergi gibi ödemelerinin durdurulmasını da talep eden Ulucan, kredi borcunun yapılandırılması veya ertelenmesi imkanının tanınarak, iş yeri sahiplerine geçim desteği sağlanmasını istedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım Güncel
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Güncel
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap Magazin
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi sayıldı
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için TFF'ye başvurdu
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için TFF'ye başvurdu
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Fatih Dönmez Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Hakan Ural Demet Şener Demet Akalın Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Jose Sosa Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Savaş Ankara Transfer Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! ATO Başkanı Baran: "Ekonomik sıkıntı çeken sektörlerimizin sorunlarına çare arıyoruz" - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 11:08:38. #1.15#
title