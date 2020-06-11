Son dakika haberi | ANTALYA Su altındaki çöp dağları
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Son dakika haberi | ANTALYA Su altındaki çöp dağları

Son dakika güncel haberi... Su altındaki çöp dağlarıANTALYA'da, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasının ardından falezler bölgesine dalış yapan dalgıçlar, insan eliyle kirliliği belgeledi.

11.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:01

Su altındaki çöp dağları

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasının ardından falezler bölgesine dalış yapan dalgıçlar, insan eliyle kirliliği belgeledi. Plastik şişelerin arasında yüzmeye çalışan bir balığın görüntüsü ise doğaya nasıl zarar verildiğini gözler önüne serdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar ile birlikte falezlere dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği görüntüledi. Su altı film yapımcısı Alican Abacı tarafından çekilen görüntülerde, plastik atıklar, şişeler, gemi ve teknelerde kullanılan tek kullanımlık eşyaların yanı sıra, otomobil lastikleri ve birçok çöp kamera kadrajına girdi.

Su altını temizlemek için art arda dalış gerçekleştiren İsa Alemdar ve ekibi, kilolarca plastik atığı denizden çıkardı. Alemdar, "Koronavirüs salgını başladığından bu yana insanlar evlerinde. Haliyle tek kullanımlık plastik malzemeler bir şekilde denize ulaşıyor. Su altından topladığımız atıkların yüzde 100'ü plastik atık. Her yıl bu temizliği yapıyoruz. Bu tür atıklar akıntıdan dolayı belirli noktalarda toplanıyor. Pandemi sürecinde doğa dinlendi, doğa kendine geldi deniliyor. Fakat su altına bu atıklar bir şekilde ulaşıyor ve orada doğal yaşamı tehdit ediyor. Tek kullanımlık ürünler arttı. Bunun en çarpıcı görünümünü su altında görüyoruz" diye konuştu.

Dalgıçların dalışını ve temizlik aşamalarını anbean görüntüleyen su altı film yapıcısı Alican Abacı ise, "Deniz tabanı çöp tarlası gibi. Şaşırmamak elde değil. Hepsi insan eliyle buraya ulaştırılmış. İnsanların kullandığı materyaller. Çekimlerim sırasında plastik su şişeleri arasında yüzmeye çalışan balıkları da görüntüledim. İçler acısı bir durum" diye konuştu.

Son dakika haberi | ANTALYA Su altındaki çöp dağları

Kaynak: DHA

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