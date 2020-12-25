Son dakika haberi! Altyapıdan üst yapıya kadar Samsun'un her noktasına yatırımlar başladı
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Son dakika haberi! Altyapıdan üst yapıya kadar Samsun'un her noktasına yatırımlar başladı

25.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:23
Son dakika haberi! Altyapıdan üst yapıya kadar Samsun'un her noktasına yatırımlar başladı

Son dakika haberler... Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili Ankara'da temaslarda bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili Ankara'da temaslarda bulundu. Bakanlarla görüşen Başkan Demir, kentsel dönüşümden, sanayi sitelerinin kurulmasına, trafik ve ulaşım projeleriyle ilgili görüşen Başkan Demir, Samsun için gece-gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Samsun'u 2023 vizyonuna taşımak için 17 ilçenin tamamını ilmek ilmek işleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, daha önceden planladığı Ankara ziyaretinde önemli temaslarda bulundu. Türkiye'nin en önemli sanayi projelerinden yaklaşık 1 milyar TL maliyetli Toybelen Sanayi Sitesi'ni belediyenin kasasından bir kuruş çıkmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu Toplu Konut İdaresi tarafından yapılmasını sağlayan, Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesini de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın finanse etmesini sağlayan Başkan Mustafa Demir, Ankara'da yine Samsun'a yapılan ve yapılması planlanan projelerle ilgili temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine atanan İbrahim Şenel'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan ve projelerle ilgili istişare eden Başkan Demir, daha sonra Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile görüştü. Bakan Varank'ı ziyaret ederek, Samsun'a yapılacak projelerini anlattı. Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün'e de ziyarette bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Aselsan ile birlikte yürüttükleri 'akıllı şehir' projesi ile birlikte başta trafik sorunu olmak üzere birçok konu ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Projelerle ilgili değerlendirme ve görüşmelerden Samsun için sevindirici gelişmelerle ayrılan Başkan Mustafa Demir, sanayi bölgelerinin oluşumundan, kentsel dönüşüme, turizmden, trafik ve ulaşıma kadar birçok projeyle ilgili yaptıkları temasların olumlu geçtiğini ifade etti.

Yapılan ve yapılacak tüm yatırımların Samsun'u 2023 vizyonuna taşıyacağını belirten Başkan Demir, "Altyapıdan üst yapıya kadar Samsun'un her noktasına yatırımlarımızı götürüyoruz. Yüreğimizi ortaya koyarak çıktığımız bu yolda en büyük destekçimiz halkımızdır. Şehrimizin tüm sorunları ortak çözümler bularak çözme gayretindeyiz. Hizmet ve projelerimizi de bunlara göre şekillendiriyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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