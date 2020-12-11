Son dakika haberi! Alanya'da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Alanya'da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı

11.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:11
Son dakika haberi! Alanya'da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eve kurulan özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis, M.C. (36) adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eve kurulan özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis, M.C. (36) adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Alanya'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.C. adlı şüphelinin H.Ç.'ye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, özel düzenek kurularak saksıda yetiştirilen 11 kök Hint kenevirine el koydu.Gözaltına alınan M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı
Son dakika haberi: Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı
Esenyurt'ta, evinden uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı
Esenyurt'ta, evinden uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Evindeki zulalardan uyuşturucu madde ve mermi çıkan şüpheli aranıyor
AFYONKARAHİSAR - Evindeki zulalardan uyuşturucu madde ve mermi çıkan şüpheli aranıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Hulusi Akar Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Sermiyan Midyat
Spor Sörloth Fatih Terim Cüneyt Çakır Samet Aybaba Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Alanya'da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:11:41. #1.15#
title