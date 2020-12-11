Son dakika haberi! Alanya'da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eve kurulan özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis, M.C. (36) adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Alanya'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.C. adlı şüphelinin H.Ç.'ye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, özel düzenek kurularak saksıda yetiştirilen 11 kök Hint kenevirine el koydu.Gözaltına alınan M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU