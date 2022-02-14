Son dakika haberi | Aksaray Valisi sıradan vatandaş gibi hastanede denetim yaptı - Haberler
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Son dakika haberi | Aksaray Valisi sıradan vatandaş gibi hastanede denetim yaptı

AA, Melike Keskin - Güncel
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Son dakika haberi | Aksaray Valisi sıradan vatandaş gibi hastanede denetim yaptı

Son dakika gündem haberi... Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sabah saatlerinde tek başına sıradan vatandaş gibi gittiği Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde denetimde bulundu.

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sabah saatlerinde tek başına sıradan vatandaş gibi gittiği Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde denetimde bulundu.

Paltosu ve başında beresi ile acil servis ve polikliniklerin önünde muayene için sıraya giren Vali Aydoğdu, sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarına davranışlarını ve çalışma işleyişini izledi.

Daha sonra hastane yetkililerini yanına çağıran Vali Aydoğdu, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Aydoğdu'nun muayene olmaya gelen biri gibi kendileriyle sohbet etiğini belirten vatandaşlar, hastane yetkililerinin gelmesi ile yanlarındaki kişinin Vali olduğunu anladıklarını söyledi.???????

AA / Melike Keskin - Güncel

Hamza Aydoğdu, Acil Servis, Araştırma, Aksaray, Güncel, Haberler

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