Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan'ı kabul etti
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Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan'ı kabul etti

Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan'ı kabul etti

Son dakika haber... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan ile çalışma hayatına yönelik destekleri değerlendirdi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan ile çalışma hayatına yönelik destekleri değerlendirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, ILO Türkiye Direktörü Özcan'ı makamında kabul ettiği fotoğrafa yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"ILO Türkiye Direktörü Sayın Numan Özcan ile salgının etkilerini azaltmak için devreye aldığımız Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında çalışma hayatımıza yönelik desteklerimizi değerlendirdik, ülkemizin tecrübelerini paylaştık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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