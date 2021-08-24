Son dakika haberi | Ağrı'ya devasa gençlik ve spor yatırımları

Son dakika spor haberine göre Ağrılılara spor yapabilecekleri daha fazla alan kazandırılması ve daha fazla sporcu yetiştirilmesi amacıyla 25 farklı noktada spor tesisinin yapım çalışmalarına hız verildi.

Ağrılılara spor yapabilecekleri daha fazla alan kazandırılması ve daha fazla sporcu yetiştirilmesi amacıyla 25 farklı noktada spor tesisinin yapım çalışmalarına hız verildi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri devam eden spor tesisi inşaatlarının 2021 yılında tamamlanması için çalışmaları yakından takip ediyor. Açık ve kapalı halı sahalar, voleybol ve basketbol sahaları,Spor salonu, soyunma odaları, tartan pist ve yüzme havuzlarından oluşan ve inşaat çalışmaları devam eden 25 spor tesisinde çalışmalar yeni yılda tamamlanması hedefleniyor.

Ağrı ve ilçelerinde devam eden spor tesisleri hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, "Ağrı merkezde tartan pistimizde çalışmalar devam ediyor. Burada hedefimiz Ağrı Sporumuzun maçları başlamadan önce tartan pisti hazır hale getirmektir. Merkez amatör sahada soyunma odaları ve tribün yapımı çalışmalarının yüzde 60'ı bitti. En kısa sürede amatör sahada oynanacak maçlar öncesi yine burayı kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunların yanı sıra ASKF'de sentetik futbol sahası ve soyunma odaları yapımı, Ağrı sporcu eğitim merkezi bakım onarım, yeni hizmet binası yapımı, 15 Nisan Spor salonu bakım onarım, voleybol ve basketbol sahaları. Doğubayazıt'ta; 500 kişilik spor salonu yapımı, Yarı olimpik Yüzme Havuzu yapımı, voleybol ve basketbol sahaları yapılıyor. Tutak'ta Gençlik Merkezi yapımı, voleybol ve basketbol yapımı ve kapalı hala saha yapımı. Taşlıçay'da Gençlik Merkezi yapımı, voleybol ve basketbol sahaları yapımı yanı sıra kapalı sentetik halı saha yapımı. Diyadin'de Kapalı sentetik halı saha, voleybol ve basketbol sahaları. Eleşkirt'te Gençlik Merkezi yapımı, voleybol ve basketbol yapımı ve kapalı sentetik hala saha yapımı. Patnos Yarı olimpik yüzme havuzu yapımı, voleybol ve basketbol yapımı ve kapalı sentetik hala saha yapım işleri ile Ağrı merkez ve ilçelerimizde gençlerimiz ve halkımız spor tesislerimizde faydalanabileceklerdir. Tüm spor tesislerimizi yıl bitmeden hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar Ülkemiz sporuna ciddi bir ivmeyi kazandırma noktasında önemli yatırımlar oldu. Bu devasa tesislerin ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Ağrı Valimiz Sayın Dr. Osman Varol'a ve Ak Parti Ağrı Milletvekili Sayın Ekrem Çelebi'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı