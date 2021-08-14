Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı
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Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu otomobilde yapılan aramada, 275 sentetik hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu otomobilde yapılan aramada, 275 sentetik hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan otomobil arandı. Polis ekiplerince otomobilde 275 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el koyulurken, otomobildeki S.C. ve U.Ö. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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