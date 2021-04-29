Son dakika haberi | Adana'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi | Adana'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberi | Adana'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'da, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 344 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 344 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı üzerine merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'ndeki bir ev ve araçta arama yaptı.

Ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 344 mermi ele geçiren ekipler, zanlılar O.G. ve M.N.I'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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